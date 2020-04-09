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Глава Черновицкой ОГА объявил о закрытии в области продуктовых магазинов и АЗС

Глава Черновицкой ОГА объявил о закрытии в области продуктовых магазинов и АЗС - Фото
Сергей Осачук (скриншот с видео)
09.04.2020, 23:34

Глава Черновицкой ОГА объявил о том, что в субботу и воскресенье в области не будут работать продуктовые магазины и АЗС

В Черновицкой области 11 и 12 апреля не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС. Власти ужесточают ограничительные меры в рамках, как они говорят, борьбы с коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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"Мы получили рекомендации Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, не только для Черновицкой области, а для всех западных областей... В ближайшие выходные, а именно субботу и воскресенье, будут введены дополнительные ограничительные меры", - сказал глава ОГА.

По словам Осачука, Черновицкая ОГА приняла решение вновь ввести особый режим карантина с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

"Мы просим вас оставаться дома. В отличие от предыдущих выходных..., в субботу и воскресенье с 13:00 не будут работать никакие магазины. Продуктовые магазины тоже не будут работать. Автозаправочные станции будут работать исключительно для медицинских служб, службы спасения и Национальной полиции. Для всех остальных все АЗС Черновицкой области не будут работать", - заявил Осачук.

  • Сегодня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по результатам совещания со Шмыгалем сообщил, что во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа.
  • В Киевской области в субботу и воскресенье, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин, попросив жителей области не выходить из дома.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Вадим Ребрина
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