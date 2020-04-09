Глава Киевской ОГА просит жителей области не выходить на выходных из дома

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В Киевской области в субботу и воскресенье, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин, отчитываясь на онлайн-брифинге о ситуации с коронавирусом в области.

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"Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома", - сказал глава области.

По его словам, если граждане будут придерживаться ограничительных мер, область начнет выходить из карантина в мае. В противном случае есть риск, что карантин придется продлить до осени, отметил Володин.

Сегодня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по результатам совещания со Шмыгалем сообщил , что во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа.

сообщил Премьер Денис Шмыгаль заявил , что ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в Украине, вероятнее всего, будут действовать до начала мая. К этому времени власть должна подготовить "новые социальные стандарты жизни" для украинцев.

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