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Глава Киевской ОГА просит жителей области не выходить на выходных из дома

Глава Киевской ОГА просит жителей области не выходить на выходных из дома - Фото
Фото: facebook.com/koda.gov.ua
09.04.2020, 22:17

Руководство Киевской облгосадминистрации заявило, что карантин может быть продлен до осени

В Киевской области в субботу и воскресенье, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин, отчитываясь на онлайн-брифинге о ситуации с коронавирусом в области.

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"Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома", - сказал глава области.

По его словам, если граждане будут придерживаться ограничительных мер, область начнет выходить из карантина в мае. В противном случае есть риск, что карантин придется продлить до осени, отметил Володин.

  • Сегодня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по результатам совещания со Шмыгалем сообщил, что во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в Украине, вероятнее всего, будут действовать до начала мая. К этому времени власть должна подготовить "новые социальные стандарты жизни" для украинцев. 

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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