Глава Киевской ОГА просит жителей области не выходить на выходных из дома

В Киевской области в субботу и воскресенье, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин, отчитываясь на онлайн-брифинге о ситуации с коронавирусом в области.
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"Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома", - сказал глава области.
По его словам, если граждане будут придерживаться ограничительных мер, область начнет выходить из карантина в мае. В противном случае есть риск, что карантин придется продлить до осени, отметил Володин.
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