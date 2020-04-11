В Киеве архиепископ УПЦ МП попал в больницу с коронавирусом

Свято-Троицкий Ионинский монастырь (Фото - Иона Черепанов - Facebook)

Свято-Троицкий Ионинский монастырь Киева закрыли на карантин, его наместник архиепископ Иона заразился коронавирусом, он госпитализирован. Об этом сообщил архиепископ Иона в Facebook.

"Вчера лег в Александровскую больницу, состояние стабильное, не лучше, но и не хуже. Температурю", - отметил он.

Архиепископ Иона - епископ Киевской митрополии УПЦ МП.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь расположен в Ботаническом саду Киева, службы в монастыре проходят без прихожан.

27 марта Митрополит Запорожский Украинской православной церкви Московского патриархата провел в Запорожье "воздушный крестный ход".

5 апреля сообщалось, что храмы УПЦ МП на территории Киево-Печерской Лавры до окончания национального карантина будут проводить богослужения без прихожан и паломников с использованием видеотрансляции.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

заболели 9 апреля сообщалось , что заболел наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря (УПЦ МП) архиепископ Иона.

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