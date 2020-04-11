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В Киеве архиепископ УПЦ МП попал в больницу с коронавирусом

В Киеве архиепископ УПЦ МП попал в больницу с коронавирусом - Фото
Свято-Троицкий Ионинский монастырь (Фото - Иона Черепанов - Facebook)
11.04.2020, 14:44

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря (УПЦ МП) архиепископ Иона находится в Александровской больнице столицы

Свято-Троицкий Ионинский монастырь Киева закрыли на карантин, его наместник архиепископ Иона заразился коронавирусом, он госпитализирован. Об этом сообщил архиепископ Иона в Facebook.

"Вчера лег в Александровскую больницу, состояние стабильное, не лучше, но и не хуже. Температурю", - отметил он.

Архиепископ Иона - епископ Киевской митрополии УПЦ МП.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь расположен в Ботаническом саду Киева, службы в монастыре проходят без прихожан.

  • 27 марта Митрополит Запорожский Украинской православной церкви Московского патриархата провел в Запорожье "воздушный крестный ход".
  • 5 апреля сообщалось, что храмы УПЦ МП на территории Киево-Печерской Лавры до окончания национального карантина будут проводить богослужения без прихожан и паломников с использованием видеотрансляции.
  • 6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.
  • 9 апреля сообщалось, что заболел наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря (УПЦ МП) архиепископ Иона.

Читайте также: В Киево-Печерской Лавре – 26 новых заболевших коронавирусом

 

Арина Толина
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