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В Киево-Печерской Лавре – 26 новых заболевших коронавирусом

В Киево-Печерской Лавре – 26 новых заболевших коронавирусом - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
09.04.2020, 12:19

Виталий Кличко сообщил на брифинге о 41 новом случае COVID-19 в Киеве, 26 из них - в Киево-Печерской Лавре

За прошедшие сутки количество киевлян, заболевших COVID-19, увеличилось почти втрое в сравнении с предыдущими днями - на 41 человека. Из них 26 - обитатели Киево-Печерской лавры. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди новых подтвержденных случаев - 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, а также 6-месячная девочка, и 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет. Госпитализированы шестеро пациентов, остальные лечатся дома.

"Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, 26 - в Киево-Печерской лавре. Сложно представить, какой может быть цепочка дальнейшей передачи инфекции", - сказал он.

Всего с начала эпидемии в Киеве зарегистрировано 335 случаев, сообщил Кличко. В то же время, по данным Минздрава, на 9:00 в Киеве было 300 подтвержденных случаев. Кличко объяснил расхождение в данных разницей алгоритмов подсчета. Он рассказал, что Минздрав получает данные о выявленных вечером случаях только утром, и предположил, что они попадают в статистику следующего дня.

  • 6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.
  • На утро 9 апреля в Украине выявлено 1892 случая, 57 человек умерли, 45 выздоровели.
  • Сегодня о положительном тесте на коронавирус сообщил настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

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Денис Юдин, Александра Шмыкова
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