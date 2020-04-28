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В двух областях начинают искать коронавирус иммуноферментным анализом

В двух областях начинают искать коронавирус иммуноферментным анализом - Фото
Фото: pacificbiolabs.com
28.04.2020, 06:41

В стране начинается ИФА-тестирование украинцев на коронавирус – при корректном проведении оно наиболее точное из доступных в больших объемах

Украина начинает тестировать граждан на антитела к коронавирусу по методике иммуноферментного анализа (ИФА или ELISA-тест). Первыми пройдут процедуру в Сумской и Одесской областях, заявил в эфире канала ICTV главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам замглавы Минздрава, такой метод даст медикам плюс-минус адекватную ретроспективную картину: покажет, человек переболел COVID-19 или еще нет, есть ли у него иммунитет, и не пропустили ли кого при диагностике ПЦР-тестами.

Пока нет точной информации, какая продолжительность иммунитета от SARS-CoV-2; по некоторым данным, она якобы не превышает трех месяцев.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

Чиновник отметил, что методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) сейчас исследуется до 6000 анализов в сутки, и следующие этапы – нарастить объемы до 80 000 в неделю.

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Ляшко уточнил, что тестирования в таких масштабах, как в США, и такого насыщения медучреждений необходимым оборудованием в Украине не будет – этого не позволит экономическая ситуация в стране, но "вирусологи проводят в лабораториях почти 24 часов в сутки”.

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Евгений Пилипенко
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