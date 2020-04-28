В двух областях начинают искать коронавирус иммуноферментным анализом

Украина начинает тестировать граждан на антитела к коронавирусу по методике иммуноферментного анализа (ИФА или ELISA-тест). Первыми пройдут процедуру в Сумской и Одесской областях, заявил в эфире канала ICTV главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По словам замглавы Минздрава, такой метод даст медикам плюс-минус адекватную ретроспективную картину: покажет, человек переболел COVID-19 или еще нет, есть ли у него иммунитет, и не пропустили ли кого при диагностике ПЦР-тестами.
Пока нет точной информации, какая продолжительность иммунитета от SARS-CoV-2; по некоторым данным, она якобы не превышает трех месяцев.
Чиновник отметил, что методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) сейчас исследуется до 6000 анализов в сутки, и следующие этапы – нарастить объемы до 80 000 в неделю.
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Ляшко уточнил, что тестирования в таких масштабах, как в США, и такого насыщения медучреждений необходимым оборудованием в Украине не будет – этого не позволит экономическая ситуация в стране, но "вирусологи проводят в лабораториях почти 24 часов в сутки”.
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