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Минздрав планирует ежедневно проводить до 10 000 тестов на коронавирус

Минздрав планирует ежедневно проводить до 10 000 тестов на коронавирус - Фото
Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA
27.04.2020, 11:24

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал увеличение количества ПЦР-тестов за сутки почти в два раза

В ближайшее время Министерство здравоохранения планирует значительно увеличить количество ежедневных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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По его словам, на данный момент каждые сутки проводится от 5500 до 6000 ПЦР-тестов, стоит задача в ближайшее время увеличить их количество до 8000 - 10 000. Это нужно для того, чтобы лучше понимать и контролировать реальную ситуацию с распространением коронавируса.

Украина уже получила около 4500 ПЦР-систем, каждая из которых может провести около 100 тестов, сегодня должны быть получены еще около 160 000 тестов, заявил министр. Также, по его словам, украинские тесты прошли испытания и отвечают по качеству и точности мировым стандартам.

  • Во всем мире уже почти три миллиона заболевших корнавирусной инфекцией.
  • На 9:00 27 апреля в Украине зафиксировали 9009 случаев заражения коронавирусом, 220 пациентов умерли, выздоровели 864 больных COVID-19.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
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