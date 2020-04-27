Чили вводит "паспорта выздоровевших" от коронавируса вопреки призыву ВОЗ

В Чили начнут внедрять "безвирусные сертификаты" для людей, которые переболели болезнью COVID-19. Об этом пишет BBC News, ссылаясь на слова замглавы Минздрава страны Паулу Даза.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Она заявила, что такой документ будет выдаваться людям, чтобы они могли вернуться к работе.
Не далее как 24 апреля Всемирная организация здравоохранения предупредила власти стран, чтобы не выдавали подобные "паспорта" переболевшим, так как пока нет четких данных, что те, кто выздоровел, иммунны к повторному заражению коронавирусом SARS-CoV-2. ВОЗ пишет, что такие сертификаты "могут внушить ложную уверенность" и усугубить ситуацию из-за того, что их обладатели будут игнорировать меры предосторожности.
В Чили также занимаются бесполезной c эпидемиологической точки зрения дезинфекцией улиц (фото - ЕРА):
"Что мы знаем, так это то, что у переболевшего человека меньше шансов снова заболеть", – пояснила Даза.
Она добавила, что сертификат не подтверждают, что у обладателя иммунитет к SARS-CoV-2, а скорее показывают, что они вылечились от болезни и прошли период изоляции.
На 27 апреля в Чили зарегистрировано 189 случаев смерти от вируса и 13 331 подтвержденный случай заболевания.
Читайте также: Трамп хочет проверить, как убить вирус хлоркой или облучив тело. Медики в ужасе