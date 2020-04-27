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Чили вводит "паспорта выздоровевших" от коронавируса вопреки призыву ВОЗ

Чили вводит "паспорта выздоровевших" от коронавируса вопреки призыву ВОЗ - Фото
Фото: ЕРА
27.04.2020, 10:11

Пока нет данных, что переболевший человек не может заразиться снова или заразить других, предостерегают во Всемирной организации здравоохранения

В Чили начнут внедрять "безвирусные сертификаты" для людей, которые переболели болезнью COVID-19. Об этом пишет BBC News, ссылаясь на слова замглавы Минздрава страны Паулу Даза.

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Она заявила, что такой документ будет выдаваться людям, чтобы они могли вернуться к работе.

Не далее как 24 апреля Всемирная организация здравоохранения предупредила власти стран, чтобы не выдавали подобные "паспорта" переболевшим, так как пока нет четких данных, что те, кто выздоровел, иммунны к повторному заражению коронавирусом SARS-CoV-2. ВОЗ пишет, что такие сертификаты "могут внушить ложную уверенность" и усугубить ситуацию из-за того, что их обладатели будут игнорировать меры предосторожности.

В Чили также занимаются бесполезной c эпидемиологической точки зрения дезинфекцией улиц (фото - ЕРА):

"Что мы знаем, так это то, что у переболевшего человека меньше шансов снова заболеть", – пояснила Даза.

Она добавила, что сертификат не подтверждают, что у обладателя иммунитет к SARS-CoV-2, а скорее показывают, что они вылечились от болезни и прошли период изоляции.

На 27 апреля в Чили зарегистрировано 189 случаев смерти от вируса и 13 331 подтвержденный случай заболевания.

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Евгений Пилипенко
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