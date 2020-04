Трамп хочет проверить, как убить вирус хлоркой или облучив тело. Медики в ужасе

Американский президент Дональд Трамп предложил провести исследование, можно ли излечиться от коронавируса, если ввести дезинфицирующее средство в легкие. Медицинское сообщество в шоке от такого предположения, пишет BBC News.

Во время брифинга по коронавирусу в Белом доме были представлены результаты исследований, в том числе тех, где говорится, что коронавирус может быстро "ослабевать" под солнечными лучами и при нагревании, а также за пять минут "уничтожаться в слюне отбеливателем" (в пробирке, - ред.), и еще быстрее - изопропиловым спиртом.

"Итак, предположим, мы посветим на тело сильнейшим ультрафиолетом или просто очень мощным светом. Полагаю, вы сказали, что это еще не исследовано, но собираетесь проверить (метод)? Предположим, вы посветите внутрь тела, через кожу, например, или как-то по-другому. Звучит интересно", - обратился президент к медикам на совещании.

"И вот еще, вижу, что дезинфицирующее средство за минуту валит коронавирус. За одну минуту! Есть ли способ сделать что-то такое, типа инъекции внутрь или какую-то чистку? Было бы интересно проверить это", - сказал Трамп, добавив, что хоть он и не медик, но "хорошо разбирается".

Врачи предупреждают, что "идея" президента США может привести к фатальным последствиям, так как заявления о введении/попадании в организм любого типа дезинфектанта – безответственная и опасная дезинформация. " Это хороший метод, если человек хочет себя угробить ", – иронично отметил американский пульмонолог Вин Гупта.

Джон Балмес, еще один пульмонолог из Сан-Франциско, предупредил, что даже вдыхание паров отбеливателя или изопропилового спирта вызовет серьезные проблемы со здоровьем: "Это совершенно нелепая концепция".

"Прошу вас, мне не нужна дополнительная работа. Если заболели, позвоните доктору", - реагирует на слова Трампа еще один медик:

