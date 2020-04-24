Коронавирус. В Украине 7647 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 477 случаев

На 09:00 24 апреля в Украине зарегистрировали 7647 случаев заражения коронавирусом, 193 пациента умерли, выздоровел 601 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За последние сутки зафиксировали 477 новых случаев заражения (сутками ранее – 578).
На амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппарате ИВЛ находится 103 человека, в том числе один ребенок.
Смотрите также: Коронавирус. В Британии считают, что вакцина может быть доступна уже в этом году