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Коронавирус. В Украине 7647 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 477 случаев

Коронавирус. В Украине 7647 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 477 случаев - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
24.04.2020, 09:18

В Украине выявлено 7647 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, 193 человека умерли, выздоровели 601 человек

На 09:00 24 апреля в Украине зарегистрировали 7647 случаев заражения коронавирусом, 193 пациента умерли, выздоровел 601 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки зафиксировали 477 новых случаев заражения (сутками ранее – 578).

Сколько человек заболели коронавирусом в Украине на 24 апреля

На амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппарате ИВЛ находится 103 человека, в том числе один ребенок.

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Владислав Сердюк
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