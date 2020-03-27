В Иране более 300 человек умерли от "лечения" коронавируса спиртом – AP

Больница в Иране (фото - ЕРА)

В мусульманском Иране, где употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, около 300 человек умерли и более 1000 получили ущерб здоровью разной степени тяжести после того, как выпили метанола для "лечения" или "профилактики" коронавирусной болезни. Об этом со ссылкой на иранские СМИ пишет агентство Associated Press.

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Источник уточняет, что в стране в соцсетях распространяются фейки об эффективности такого "способа лечения", основанные в частности на сообщении британского таблоида Daily Mail, что некий школьный учитель и другие "вылечились с помощью виски и меда".

Прием внутрь 10 мл приводит к тяжелому отравлению, 80-150 мл - к смерти. Токсический эффект развивается нескольких часов. Самая легкая форма отравления - головная боль, слабость, недомогание, озноб, тошнота и рвота. В организме метанол окисляется до формальдегида. По запаху и вкусу неотличим от этилового спирта. При отравлении метанолом антидот - этанол.

В сочетании с сообщениями о необходимости использования дезинфицирующих средств для рук на спирте часть иранцев посчитала, что алкоголь, если принять его внутрь, также убьет вирус в организме. На фоне спроса на алкоголь местные "самогонщики" продают крайне токсичный метанол.

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На 27 марта в Иране диагностировано почти 30 000 случаев заболевания, более 2200 смертей и 10 400 выздоровлений. Это самый зараженный регион на Ближнем Востоке. На Западе сомневаются в достоверности данных из Ирана и считают, что власти страны могут скрывать масштабы эпидемии.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В мире уже более полумиллиона диагностированных зараженных, свыше 24 000 человек умерли, на 100 000 больше – выздоровели.

Вспышки заболевания пошли из КНР в Иран и Италию, затем переместилась в Испанию и ФРГ. Сейчас основной очаг – в США.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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