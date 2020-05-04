В регионах, где много заболевших COVID-19, карантин будут ослаблять медленнее

Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)

Сохранение или введение отдельных ограничительных мер после ослабления карантина 11 мая рассматривается для трех областей с наибольшим числом заболевших COVID-19 и для Киева. Об этом на заседании Кабмина заявили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов.

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Шмыгаль назвал такие меры адаптивным карантином и сообщил, что в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и в Киеве нужно изучить ситуацию и после 11 мая принимать решения об ослаблении карантина, руководствуясь обстановкой.

Степанов допустил, что в случае ухудшения обстановки карантинные меры могут быть усилены. Он подчеркнул, что в областях с высоким уровнем заболевания нельзя позволить такое же ослабление карантина, как и в других.

"Нужно вводить механизм адаптивного карантина, если где-то мы открываем большую палитру заведений торговли, то здесь будет меньше", - заявил министр.

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Степанов подчеркнул, что в Украине 17 дней подряд количество новых заболевших COVID-19 колеблется от 400 до 600, однако пока не наблюдается уменьшения заболеваемости. По его словам, ослабление карантина с 11 мая довольно рискованно, и в постановлении Кабмина после доработки нужно четко определить карантинные ограничения для тех заведений, которые возобновят работу.

9 апреля Шмыгаль заявил, что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".

24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.

инфографику о том, как будут выглядеть новые стандарты социальной жизни, когда карантин в Украине закончится. 25 апреля Кабмин показал

Сегодня Кабмин продлил карантин до 22 мая, но ряд ослаблений вступит в силу с 11 мая.

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