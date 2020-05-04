Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В регионах, где много заболевших COVID-19, карантин будут ослаблять медленнее

В регионах, где много заболевших COVID-19, карантин будут ослаблять медленнее - Фото
Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)
04.05.2020, 15:14

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, а так же в Киеве, где больше всего заболевших COVID-19, введут адаптивный карантин

Сохранение или введение отдельных ограничительных мер после ослабления карантина 11 мая рассматривается для трех областей с наибольшим числом заболевших COVID-19 и для Киева. Об этом на заседании Кабмина заявили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шмыгаль назвал такие меры адаптивным карантином и сообщил, что в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и в Киеве нужно изучить ситуацию и после 11 мая принимать решения об ослаблении карантина, руководствуясь обстановкой.

Степанов допустил, что в случае ухудшения обстановки карантинные меры могут быть усилены. Он подчеркнул, что в областях с высоким уровнем заболевания нельзя позволить такое же ослабление карантина, как и в других.

"Нужно вводить механизм адаптивного карантина, если где-то мы открываем большую палитру заведений торговли, то здесь будет меньше", - заявил министр.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Степанов подчеркнул, что в Украине 17 дней подряд количество новых заболевших COVID-19 колеблется от 400 до 600, однако пока не наблюдается уменьшения заболеваемости. По его словам, ослабление карантина с 11 мая довольно рискованно, и в постановлении Кабмина после доработки нужно четко определить карантинные ограничения для тех заведений, которые возобновят работу.

  • 9 апреля Шмыгаль заявил, что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".
  • 24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.
  • 25 апреля Кабмин показал инфографику о том, как будут выглядеть новые стандарты социальной жизни, когда карантин в Украине закончится.
  • Сегодня Кабмин продлил карантин до 22 мая, но ряд ослаблений вступит в силу с 11 мая.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
карантин максим степанов Денис Шмыгаль адаптивный карантин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 