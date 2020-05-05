Скорее всего, после 22 мая карантин будет продлен – Шмыгаль

Денис Шмыгаль (скриншот из эфира Українське радіо)

Поскольку вчера, 4 мая, Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии коронавируса и всемирного карантина еще на два месяца, то карантин в Украине, вероятно, в том или ином виде после 22 мая будет сохранен. Об этом в эфире UA:Українське радіо сказал премьер Денис Шмыгаль.

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"Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, он будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране", - подчеркнул глава правительства.

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Он привел расчеты, по которым пик эпидемии в Украине будет пройден якобы 8-9 мая, "если не будет нарушений карантинного режима".

"То есть, это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах", - отметил он.

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