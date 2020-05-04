Зеленский: Если карантин отменить завтра, до конца года умрет 120 000 человек

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае преждевременной отмены карантина до конца года от коронавируса в Украине могут умереть 120 000 человек. Он сослался на некие "исследования", не сообщив о них никакой конкретной информации.

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"Посмотрите на статистику стран, где либо не вводили карантинные мероприятия, либо сделали их мягкими. Результат - тысячи смертей и десятки тысяч заболевших каждый день..." - сказал Зеленский в своем видеообращении.

Он согласился с тем, что есть негативное влияние карантина на экономику, "но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности - катастрофические".

"Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычного ритма жизни, это потенциально плюс 120 000 смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным" — заявил Зеленский. При этом он не уточнил ни авторов упомянутых исследований, ни каких-либо деталей.

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Зеленский считает, что если бы не карантин, в Украине могло бы быть не 12 000 заболевших, а 200 000. По словам президента, критического сценария удалось избежать из-за своевременно введенных ограничительных мер и усилий украинских врачей.

В Украине по состоянию на утро 4 мая 12331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.

Как известно, Швеция не вводила жесткий режим карантина. По состоянию на 4 мая, там 22 720 заболевших. 2770 человек умерли.

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