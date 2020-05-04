Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Трамп озвучил мрачный прогноз по количеству жертв пандемии в США

Коронавирус. Трамп озвучил мрачный прогноз по количеству жертв пандемии в США - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
04.05.2020, 16:40

Президент США Дональд Трамп озвучил новый прогноз по числу жертв пандемии коронавируса – он хуже, чем неделю назад

Президент США Дональд Трамп обнародовал новые прогнозы количества жертв пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах, а также выразил уверенность в том, что вакцина от вируса будет разработана уже к концу года. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы потеряем от 75-80 до 100 000 человек, – заявил президент США, выступая на канале Fox News. – Это ужасно".

На прошлой неделе прогнозировалось, что количество жертв болезни в США составит от 60 000 до 70 000.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что США разработают вакцину до конца года.

"Мы очень уверены, что получим вакцину до конца года", - сказал он.

В Соединенных Штатах зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения, более 68 000 человек умерли от коронавируса.

Читайте также: Коронавирус. Для разработки вакцины нужно дополнительно $2 млрд – Всемирный банк

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
дональд трамп прогноз коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 