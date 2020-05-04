Коронавирус. Трамп озвучил мрачный прогноз по количеству жертв пандемии в США

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп обнародовал новые прогнозы количества жертв пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах, а также выразил уверенность в том, что вакцина от вируса будет разработана уже к концу года. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы потеряем от 75-80 до 100 000 человек, – заявил президент США, выступая на канале Fox News. – Это ужасно".

На прошлой неделе прогнозировалось, что количество жертв болезни в США составит от 60 000 до 70 000.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что США разработают вакцину до конца года.

"Мы очень уверены, что получим вакцину до конца года", - сказал он.

В Соединенных Штатах зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения, более 68 000 человек умерли от коронавируса.

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