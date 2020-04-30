Коронавирус. Для разработки вакцины нужно дополнительно $2 млрд – Всемирный банк

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Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд. Об этом говорится в заявлении вице-президента группы Всемирного банка Джейлы Пазарбасиоглу и директора направления перспективных исследований ВБ Аяхана Косе, передает Укринформ.

"Для разработки трех вакцин против коронавируса в течение следующих 12-18 месяцев понадобится $2 млрд дополнительного финансирования. Эта сумма не включает расходы на изготовление и доставку вакцины", – отмечается в заявлении.

Однако, по их словам, просто дополнительного финансирования недостаточно для того, чтобы вакцину можно было эффективно использовать.

"Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцине после ее изготовления", – подчеркнули во Всемирном банке.

МВФ и группа Всемирного банка практически возглавили международные усилия по быстрому реагированию на последствия пандемии коронавируса. Они, в частности, сосредоточились на координации действий наиболее мощных мировых и региональных экономик и обеспечили кредитные возможности для развивающихся стран.

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