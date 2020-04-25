Швеция не вводила жесткий карантин из-за коронавируса. Что там происходит: фото

Шведское общество поддерживает решение своего правительства не вводить жесткие меры ограничения в связи с коронавирусом. Однако не все вирусологи страны убеждены в правильности такой стратегии. Об этом сообщает ВВС.

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В Швеции нет блокировки. На фотографиях люди сидят в открытых кафе и барах, стоят в длинных очередях за мороженым на набережной Стокгольма. На первый взгляд, здесь мало что закрылось.

Однако это не означает, что жизнь в Швеции продолжается как обычно. Данные исследований свидетельствуют о том, что подавляющее большинство населения дистанцируется добровольно, что является сутью стратегии Швеции по замедлению распространения вируса.

Использование общественного транспорта значительно сократилось, многие работают из дома, большинство воздерживается от поездок на пасхальные выходные. Правительство запретило собрания более 50 человек и посещение домов престарелых.

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Уже несколько недель в Швеции продолжается дискуссия о том, разумен ли план правительства, или оно невольно втянуло население в эксперимент, который приведет к ненужным смертям и может не справится с контролем над распространением COVID-19.

До сих пор в Стокгольме, эпицентре распространения вируса, количество новых случаев снижалось, хотя в конце этой недели наблюдался всплеск, что было частично обусловлено усилением тестирования. В отделениях интенсивной терапии все еще есть места.

Решение Швеции оставить большую часть общества открытым было принято после того, как там использовали симуляции, которые предполагали более ограниченное воздействие вируса по отношению к размеру популяции, чем те, что были сделаны другими учеными, в том числе теми, которые были в большом отчете лондонского Imperial College.

Кроме того, Шведское агентство общественного здравоохранения на раннем этапе выдвинуло предположение, что значительная часть случаев заболевания будет протекать в легкой форме.

Основная идея заключалась в том, чтобы ввести менее строгие меры социального дистанцирования, которые можно было бы поддерживать в течение длительного периода времени. Школы для детей до 16 лет остаются открытыми, чтобы родители могли продолжать работать в ключевых областях.

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Все другие скандинавские страны выбрали более строгие ограничения, хотя некоторые из них уже смягчены.

Швеция с населением в 10 миллионов человек входит в число 20 стран по количеству случаев коронавируса. Сейчас в стране тестируются только пациенты с тяжелыми симптомами и работники ключевых сфер.

В отчете Агентства здравоохранения Швеции говорится, что около 26% жителей Стокгольма заразятся к началу мая.

Профессор Йохан Гизеке, бывший главный научный сотрудник Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, считает, что по крайней мере половина всех жителей Стокгольма будет заражена вирусом к концу месяца. А математик Стокгольмского университета Том Бриттон предположил, что заболеет половина населения Швеции.

По состоянию на 25 апреля, в Швеции больше 18 000 заболевших. Больше 2000 людей умерли. Тысяча - выздоровели (worldometers).

На утро 24 апреля в мире зафиксированы 2 830 260 случаев заражения, 197 255 умерли, 801 908 выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.