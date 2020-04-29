Академия наук спрогнозировала развитие эпидемии коронавируса в Украине: графики

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Первый этап ослабления карантина, который власть анонсировала на 12 мая, при нынешней динамике эпидемии, вероятно, не приведет к выходу показателей за пределы сценария "без смягчения карантина". Такой вывод сделала группа по матмоделированию эпидемии коронавируса из Национальной академии наук.

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"Можно предположить, что эпидемия в Украине движется близко к траектории Швеции и Польши с некоторым опозданием. Хотя траектории близки, но Украина... ввела карантин, когда были лишь единичные случаи. Это весомый сдерживающий фактор роста заболеваемости", - отметили ученые.

Выводы на нынешнем этапе моделирования:

— пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно придется на 2-5 мая, пик смертей - на 3-10 мая;

— после пика заболеваемости (медиана 500 случаев) снижение будет наблюдаться до 5 июня до 380 случаев (диапазон – 220-610);

— после пика летальности (медиана 12 случаев) снижение будет происходить до 5 июня до девяти случаев (диапазон – 6-17).

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Дальнейшие смягчения карантина могут сопровождаться "более существенными повышениями" заболеваемости и летальности, что потребует от медиков и власти "заблаговременной готовности" к этому – "и к возможному повторному внедрению карантина в критических ситуациях".

Ученые использовали при моделировании также данные BCG (международная консалтинг-компания из топ-тройки наряду с McKinsey и Bain & Company, - ред.) и прогноз Центра матмоделирования инфекционных болезней CMMID при Лондонской школе гигиены.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 29 апреля в Украине выявлено 9866 случаев , 250 человек умерли, 1103 выздоровели.

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