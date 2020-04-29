От коронавируса умер священник: нарушал карантин – тайно проводил обряды

Фото: insource.com.ua

Позавчера, 27 апреля, в селе Потуторив Тернопольской области от коронавирусной болезни умер 55-летний местный священнослужитель, который, нарушая карантин, проводил богослужения для прихожан на частной территории. Об этом случае рассказал глава Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак.

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"Несмотря на существующие запреты, несмотря на карантин, несмотря на то, что неоднократно мы проводили беседы с нашим духовенством, он проводил тайно службы с присутствием прихожан в частном доме", - подчеркнул чиновник.

Церковника госпитализировали в тяжелом состоянии, добавил глава РГА, но спасти его не удалось. К какой конфессии он принадлежал, не сообщается.

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По словам Кудлака, чтобы купировать возможную вспышку коронавируса, 28 апреля "была проведена огромная работа" по выявлению круга контактных лиц священника и по забору у них образцов для анализов, которые отправили в лабораторию в Тернополь".

Чиновник подчеркнул: подобные случаи пренебрежения карантином могут приводить к значительным вспышкам болезни.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 29 апреля в Украине выявлено 9866 случаев , 250 человек умерли, 1103 выздоровели.

В Тернопольской области - 708 заболевших, за вчера - 44 новых случая.

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