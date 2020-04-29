Коронавирус. В Украине 9866 зараженных, 456 новых случаев COVID-19 за сутки

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

На 9:00 29 апреля в Украине зафиксировали 9866 случаев заражения коронавирусом, 250 пациентов умерли, выздоровели 1103 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За последние сутки зафиксировали 456 новых случаев заражения (сутками ранее – 401), умерли 11 человек (19), выздоровели 111 больных (128).

На амбулаторном лечении 6773 пациента, из них 536 детей и 16643 медика. Госпитализировано 3093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате ИВЛ находятся 129 человек, в том числе один ребенок и восемь медиков.

В стране проведено 104 544 теста на коронавирус методом ПЦР.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE