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Коронавирус. В Украине 9866 зараженных, 456 новых случаев COVID-19 за сутки

Коронавирус. В Украине 9866 зараженных, 456 новых случаев COVID-19 за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
29.04.2020, 09:17

За сутки в Украине выявили 456 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране 9866 заболевших COVID-19

На 9:00 29 апреля в Украине зафиксировали 9866 случаев заражения коронавирусом, 250 пациентов умерли, выздоровели 1103 человекаОб этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки зафиксировали 456 новых случаев заражения (сутками ранее – 401), умерли 11 человек (19), выздоровели 111 больных (128).

На амбулаторном лечении 6773 пациента, из них 536 детей и 16643 медика. Госпитализировано 3093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате ИВЛ находятся 129 человек, в том числе один ребенок и восемь медиков.

В стране проведено 104 544 теста на коронавирус методом ПЦР.

  • На утро 29 апреля в мире заболели COVID-19 3 138 369 человек, 217 983 умерли, 955 811 выздоровели.
  • Среди умерших от коронавируса в Украине 85% - люди старше 50 лет.

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Денис Юдин
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