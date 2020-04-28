Коронавирус. МОЗ проанализировал, кого убивает COVID-19 в Украине: инфографика

С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у людей, которые болели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.
Отмечается, что по половому признаку преобладают мужчины (132 случая), по возрастному – лица старше 50 лет (85% всех случаев).
По данным МОЗ, подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.