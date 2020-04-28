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Коронавирус. МОЗ проанализировал, кого убивает COVID-19 в Украине: инфографика

Коронавирус. МОЗ проанализировал, кого убивает COVID-19 в Украине: инфографика - Фото
Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA
28.04.2020, 21:32

Минздрав представил результаты анализа летальных случаев, вызванных коронавирусом в Украине

С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у людей, которые болели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.

Отмечается, что по половому признаку преобладают мужчины (132 случая), по возрастному – лица старше 50 лет (85% всех случаев).

По данным МОЗ, подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.

Коронавирус. Статистика смертности от COVID-19 (Инфографика: МОЗ)

  • В двух областях Украины начинают искать коронавирус иммуноферментным анализом.
  • Послепасхальная вспышка эпидемии может произойти в течение следующих семи дней, заявил главный санврач Ляшко.
  • По состоянию на утро 28 апреля в Украине было зафиксировано 9410 случаев заражения коронавирусом, умерли 239 человек, выздоровели 992.
Наталия Медведева
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