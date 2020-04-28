Коронавирус. МОЗ проанализировал, кого убивает COVID-19 в Украине: инфографика

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С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у людей, которые болели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.

Отмечается, что по половому признаку преобладают мужчины (132 случая), по возрастному – лица старше 50 лет (85% всех случаев).

По данным МОЗ, подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.

В двух областях Украины начинают искать коронавирус иммуноферментным анализом.

Послепасхальная вспышка эпидемии может произойти в течение следующих семи дней, заявил главный санврач Ляшко.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине было зафиксировано 9410 случаев заражения коронавирусом, умерли 239 человек, выздоровели 992.