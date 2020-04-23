Священников с коронавирусом из Почаева привезли в киевскую больницу - КГГА

Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA

В Александровской больнице Киева проходят лечение от коронавируса четверо священников из Свято-Успенской Почаевской лавры, что в Тернопольской области. Почему их привезли именно в Киев, в Киевской горадминистрации не знают. Об этом в эфире hromadske рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

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На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно в больницу в Киеве, Гинзбург ответила: "Я не могу объяснить".

Вместе с тем она сообщила, что в инфекционном корпусе Александровской больницы уже нет свободных коек.

Представитель КГГА утверждает, что киевские больницы нельзя назвать лучшими, так как все учреждения, определенные для лечения COVID-19, обеспечены всем необходимым, "везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице".

19 апреля полиция сообщала , что духовенство Почаевской лавры УПЦ МП нарушило карантин и впустило прихожан в храм на Пасхальное богослужение.

20 апреля Почаев закрыли на въезд и выезд из-за резкого возрастания заболеваемости COVID-19.

23 апреля в Минздраве заявили , что нарушения карантина на Пасху и Вербное воскресенье привели к наибольшему суточному числу заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в стране.