Глава Минздрава: Рекордная заболеваемость COVID-19 – из-за нарушений на Пасху

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Минздраве заявили, что нарушения карантина на Пасху и Вербное воскресенье привели к наибольшему суточному числу заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в стране. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием в том числе нарушений карантина во время Вербной недели и на Пасху", - заявил он.

В Украине выявлено 7170 заболевших COVID-19, за сутки - 578 новых случаев заражения. Это наибольшее число с начала эпидемии в стране.

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