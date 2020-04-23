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Глава Минздрава: Рекордная заболеваемость COVID-19 – из-за нарушений на Пасху

Глава Минздрава: Рекордная заболеваемость COVID-19 – из-за нарушений на Пасху - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.04.2020, 10:00

В Украине за сутки выявлено 578 случаев COVID-19. Максим Степанов называет нарушения на Пасху и Вербное воскресенье причинами вспышки коронавируса.

В Минздраве заявили, что нарушения карантина на Пасху и Вербное воскресенье привели к наибольшему суточному числу заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в стране. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием в том числе нарушений карантина во время Вербной недели и на Пасху", - заявил он.

В Украине выявлено 7170 заболевших COVID-19, за сутки - 578 новых случаев заражения. Это наибольшее число с начала эпидемии в стране.

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Марк Сировой
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