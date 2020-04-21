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Пасха в Святогорске. Донецкую область закрыли на въезд и выезд - ОП

Пасха в Святогорске. Донецкую область закрыли на въезд и выезд - ОП - Фото
Карантин, Святогорская лавра на Пасху (скриншот видео - Святогорская лавра, YouTube)
21.04.2020, 17:41

Правоохранители устанавливают всех, кто был на Пасхальном богослужении в Свято-Успенской Святогорской лавре УПЦ МП

Командование ООС закрыло въезды и выезды из Донецкой области из-за Пасхального богослужения в Святогорске, в котором вопреки карантину приняли участие до 350 человек без средств индивидуальной защиты. Об этом на совещании с главой ОП Денисом Ермаком сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает пресс-служба ОП.

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"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - сказал Кириленко.

По его словам, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые находились в лавре во время богослужения. Они должны пройти обсервацию.

  • 19 апреля в Святогорской лавре провели Пасхальную службу, несмотря на карантин. Священники и прихожане были без масок в одном помещении и не соблюдали дистанцию. Полиция открыла уголовное дело.
  • В Офисе президента отреагировали: "К сожалению, теперь мы должны быть готовы уже через неделю ожидать вспышки коронавируса COVID-19 в Святогорске". 

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Вадим Ребрина
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