Пасха в Святогорске. Донецкую область закрыли на въезд и выезд - ОП

Карантин, Святогорская лавра на Пасху (скриншот видео - Святогорская лавра, YouTube)

Командование ООС закрыло въезды и выезды из Донецкой области из-за Пасхального богослужения в Святогорске, в котором вопреки карантину приняли участие до 350 человек без средств индивидуальной защиты. Об этом на совещании с главой ОП Денисом Ермаком сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - сказал Кириленко.

По его словам, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые находились в лавре во время богослужения. Они должны пройти обсервацию.

19 апреля в Святогорской лавре провели Пасхальную службу , несмотря на карантин. Священники и прихожане были без масок в одном помещении и не соблюдали дистанцию. Полиция открыла уголовное дело .

В Офисе президента отреагировали : "К сожалению, теперь мы должны быть готовы уже через неделю ожидать вспышки коронавируса COVID-19 в Святогорске".

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.