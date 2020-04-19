У Зеленского отреагировали на нарушения карантина в Святогорске

Большинство украинцев сознательно отнеслись к карантину и не пошли на Пасху в церкви, однако из-за службы в Святогорской лавре и других нарушений могут быть новые вспышки коронавирусной болезни COVID-19. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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"К сожалению, теперь мы должны быть готовы уже через неделю ожидать вспышки коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушения происходили и в других регионах", - написала она.
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Тем не менее президент Владимир Зеленский отметил, что большинство богослужений все таки прошло без нарушений и поблагодарил украинцев и священников, которые соблюдали карантин.
"В этом году на богослужение пришло 130 000 верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.
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