Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции обнаружено в Черновицкой области, число заболевших в ней приближается к 1500. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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За сутки более 40 новых случаев COVID-19 выявлено в трех регионах: Черновицкой (60) и Тернопольской (44) областях и Киеве (43). В Луганской и Николаевской областях новых случаев заболевания не зафиксировано.

Больше всего заболевших - в Черновицкой области (1498) и Киеве (1341), меньше всего - в Луганской (33) и Черниговской (41) областях.

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Данные по областям:

Черновицкая - всего 1489 случаев (60 новых);

Киев - 1341 (43);

Ивано-Франковская - 821 (38);

Тернопольская - 708 (44);

Киевская - 643 (39);

Ровенская - 588 (35);

Винницкая - 412 (6);

Львовская - 405 (34);

Закарпатская - 403 (16);

Кировоградская - 377 (21);

Житомирская - 357 (3);

Днепропетровская - 323 (5);

Черкасская - 282 (6);

Волынская - 271 (11);

Одесская - 261 (13);

Харьковская - 237 (16);

Запорожская - 228 (20);

Полтавская - 188 (8);

Николаевская - 116 (0);

Херсонская - 111 (23);

Сумская - 98 (3);

Хмельницкая - 81 (9);

Донецкая - 52 (0);

Черниговская - 41 (2);

Луганская - 33 (1).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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