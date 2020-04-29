Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

За сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции обнаружено в Черновицкой области, число заболевших в ней приближается к 1500. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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За сутки более 40 новых случаев COVID-19 выявлено в трех регионах: Черновицкой (60) и Тернопольской (44) областях и Киеве (43). В Луганской и Николаевской областях новых случаев заболевания не зафиксировано.
Больше всего заболевших - в Черновицкой области (1498) и Киеве (1341), меньше всего - в Луганской (33) и Черниговской (41) областях.
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Данные по областям:
Черновицкая - всего 1489 случаев (60 новых);
Киев - 1341 (43);
Ивано-Франковская - 821 (38);
Тернопольская - 708 (44);
Киевская - 643 (39);
Ровенская - 588 (35);
Винницкая - 412 (6);
Львовская - 405 (34);
Закарпатская - 403 (16);
Кировоградская - 377 (21);
Житомирская - 357 (3);
Днепропетровская - 323 (5);
Черкасская - 282 (6);
Волынская - 271 (11);
Одесская - 261 (13);
Харьковская - 237 (16);
Запорожская - 228 (20);
Полтавская - 188 (8);
Николаевская - 116 (0);
Херсонская - 111 (23);
Сумская - 98 (3);
Хмельницкая - 81 (9);
Донецкая - 52 (0);
Черниговская - 41 (2);
Луганская - 33 (1).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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