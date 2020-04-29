В Херсонской области Каховку закрывают на карантин

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

Город Каховка в Херсонской области закрывается на карантин до 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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В городе выявлено 22 подтвержденных случая COVID-19, в связи с этим региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении дополнительных ограничений.

Каховка с 8:00 29 апреля до 6:00 4 мая будет закрыта на въезд и выезд. Попасть в город смогут только местные жители и сотрудники объектов критической инфраструктуры. В городе установят мобильные блокпосты, ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

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По состоянию на утро 28 апреля в Украине было зафиксировано 9410 случаев заражения коронавирусом, умерли 239 человек, выздоровели 992.

На 9:00 28 апреля в Херсонской области было выявлено 88 случаев коронавируса.

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