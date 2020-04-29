В Херсонской области Каховку закрывают на карантин

Город Каховка в Херсонской области закрывается на карантин до 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В городе выявлено 22 подтвержденных случая COVID-19, в связи с этим региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении дополнительных ограничений.
Каховка с 8:00 29 апреля до 6:00 4 мая будет закрыта на въезд и выезд. Попасть в город смогут только местные жители и сотрудники объектов критической инфраструктуры. В городе установят мобильные блокпосты, ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE