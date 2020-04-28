Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

В четырех областях Украины за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, наибольший рост числа заразившихся - в Киеве, 78 человек. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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За сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Киеве (78), Черновицкой (54) и Тернопольской (52) областях.
В четырех областях: Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Донецкой - не выявлено ни одного нового случая.
Данные по областям:
Черновицкая - всего 1429 случаев (54 новых);
Киев - 1298 (78);
Ивано-Франковская - 783 (22);
Тернопольская - 664 (52);
Киевская - 604 (34);
Ровенская - 553 (31);
Винницкая - 406 (8);
Закарпатская - 387 (12);
Львовская - 371 (13);
Кировоградская - 356 (19);
Житомирская - 354 (3);
Днепропетровская - 318 (8);
Черкасская - 276 (9);
Волынская - 260 (6);
Одесская - 248 (8);
Харьковская - 221 (25);
Запорожская - 208 (4);
Полтавская - 180 (7);
Николаевская - 116 (1);
Сумская - 95 (0);
Херсонская - 88 (0);
Хмельницкая - 72 (0);
Донецкая - 52 (0);
Черниговская - 39 (4);
Луганская - 32 (3).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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