Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Скорая помощь (Иллюстративное фото: пресс-служба Тернопольского горсовета)

В четырех областях Украины за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, наибольший рост числа заразившихся - в Киеве, 78 человек. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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За сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Киеве (78), Черновицкой (54) и Тернопольской (52) областях.

В четырех областях: Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Донецкой - не выявлено ни одного нового случая.

Данные по областям:

Черновицкая - всего 1429 случаев (54 новых);

Киев - 1298 (78);

Ивано-Франковская - 783 (22);

Тернопольская - 664 (52);

Киевская - 604 (34);

Ровенская - 553 (31);

Винницкая - 406 (8);

Закарпатская - 387 (12);

Львовская - 371 (13);

Кировоградская - 356 (19);

Житомирская - 354 (3);

Днепропетровская - 318 (8);

Черкасская - 276 (9);

Волынская - 260 (6);

Одесская - 248 (8);

Харьковская - 221 (25);

Запорожская - 208 (4);

Полтавская - 180 (7);

Николаевская - 116 (1);

Сумская - 95 (0);

Херсонская - 88 (0);

Хмельницкая - 72 (0);

Донецкая - 52 (0);

Черниговская - 39 (4);

Луганская - 32 (3).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На утро 28 апреля в мире коронавирус выявили у 3 064 830 человек, 211 609 заболевших умерли, 922 389 выздоровели.

В двух областях Украины начинают искать коронавирус иммуноферментным анализом.

Послепасхальная вспышка эпидемии может произойти в течение следующих семи дней, заявил главный санврач Ляшко.

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