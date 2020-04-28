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Мэр Нетишина подал заявления в СБУ против УПЦ МП за распространение COVID-19

Мэр Нетишина подал заявления в СБУ против УПЦ МП за распространение COVID-19 - Фото
Прихожане в церкви на Пасху (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
28.04.2020, 21:38

Мэр города рассказал, как ситуация с распространением коронавируса может повлиять на работу Хмельницкой АЭС

Мэр города Нетишин Хмельницкой области написал заявления в полицию и СБУ на священников УПЦ Московского патриархата, которые, по его мнению, сознательно игнорируя правила карантина, заразили жителей города COVID-19. Об этом мэр Александр Супрунюк сказал в интервью изданию Є.

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"На протяжении всего периода предпраздничных и праздничных дней (очевидно, имеется в виду Пасха, - ред.) самая большая проблема была — это священники Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их. Были случаи, когда они очень грубо себя вели по отношению к правоохранителям. Один из них угрожал собак спустить" — сказал Супрунюк.

Он назвал поведение представителей УПЦ МП "неадекватным".

Мэр сообщил, что к заявлению приобщены скриншоты с призывами игнорировать карантин. По его словам, все случаи инфицирования в городе связаны непосредственно с УПЦ МП, кроме первого случая. Всего, на данный момент, в городе - девять случаев заболевания.

Среди инфицированных - жена священника, которая работает на Хмельницкой АЭС. По словам мэра, ситуация может повлиять на работу станции. Супрунюк сказал, что оперативный персонал уже изолирован, людей обследуют. "Если будет продолжение распространения инфекции, вполне возможно, что станция перейдет на казарменное положение", - сказал мэр.

  • Нацполиция открыла пять уголовных дел и выписала пять админпротоколов в отношении действий Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху. 
  • За последний месяц в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом и переболели COVID-19 переболели практически все ее обитатели.

Вадим Ребрина
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упц мп Хмельницкая АЭС коронавирус COVID -19 нетишин
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