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Коронавирус. В Киево-Печерской лавре переболели почти все - спикер УПЦ МП

Коронавирус. В Киево-Печерской лавре переболели почти все - спикер УПЦ МП - Фото
Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
26.04.2020, 20:34

По словам спикера УПЦ МП митрополита Климента, в Киево-Печерской лавре почти все заразились коронавирусом и переболели COVID-19

За последний месяц в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом и переболели COVID-19 переболели практически все ее обитатели. Об этом сообщил руководитель информационно-просветительского управления УПЦ Московского патриархата митрополит Климент, передает ВВС News Украина.

"Действительно, в лавре болели практически все священники, монахи и насельники, но уже большая часть из них выздоровела", - сообщил Климент.

По его словам, они болели за все время карантина, который продолжается с начала месяца.

"По состоянию на сейчас большинство из жителей лавры уже выздоровели", - говорит он.

В том числе и наместник лавры митрополит Павел. Официально его болезнь ранее не подтверждали, хотя было известно, что он заболел.

"Из тех, кто были инфицированы, в острой фазе находились людей 20. Все остальные были под наблюдением врача, но помощи дополнительной не нуждались", – уточнил спикер.

  • По официальным данным властей Киева, в Киево-Печерской лавре выявили около 160 больных COVID-19. Также заболели десятки семинаристов и преподавателей духовной академии на территории лавры.
  • 18 апреля управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призывал всех желающих прийти, невзирая на карантин, в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской Лавры, чтобы зажечь лампаду от привезенного благодатного огня.

Читайте также: Страшная тайна Лавры: очищение коронавирусом

Наталия Медведева
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