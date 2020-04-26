Коронавирус. В Киево-Печерской лавре переболели почти все - спикер УПЦ МП

За последний месяц в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом и переболели COVID-19 переболели практически все ее обитатели. Об этом сообщил руководитель информационно-просветительского управления УПЦ Московского патриархата митрополит Климент, передает ВВС News Украина.
"Действительно, в лавре болели практически все священники, монахи и насельники, но уже большая часть из них выздоровела", - сообщил Климент.
По его словам, они болели за все время карантина, который продолжается с начала месяца.
"По состоянию на сейчас большинство из жителей лавры уже выздоровели", - говорит он.
В том числе и наместник лавры митрополит Павел. Официально его болезнь ранее не подтверждали, хотя было известно, что он заболел.
"Из тех, кто были инфицированы, в острой фазе находились людей 20. Все остальные были под наблюдением врача, но помощи дополнительной не нуждались", – уточнил спикер.
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