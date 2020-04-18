Сюр. УПЦ МП зовет всех желающих прийти в храм около Лавры за благодатным огнем

Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призывает всех желающих прийти, невзирая на карантин, в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской Лавры, чтобы зажечь лампаду от привезенного благодатного огня. Об этом он написал в Facebook вчера вечером.

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По его словам, в субботу делегация УПЦ МП доставит в Украину благодатный огонь: "Мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру".

Антоний заявляет, что каждый пришедший сможет зажечь лампаду от огня и уточняет, что во избежание массового скопления людей благодатный огонь можно будет получить c 19 по 25 апреля по предварительной записи.

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