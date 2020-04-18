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Сюр. УПЦ МП зовет всех желающих прийти в храм около Лавры за благодатным огнем

Сюр. УПЦ МП зовет всех желающих прийти в храм около Лавры за благодатным огнем - Фото
Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
18.04.2020, 14:15

В УПЦ МП зовут в храм и заявляют, что "каждый пришедший сможет зажечь лампаду от огня"

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призывает всех желающих прийти, невзирая на карантин, в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской Лавры, чтобы зажечь лампаду от привезенного благодатного огня. Об этом он написал в Facebook вчера вечером.

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По его словам, в субботу делегация УПЦ МП доставит в Украину благодатный огонь: "Мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру".

Антоний заявляет, что каждый пришедший сможет зажечь лампаду от огня и уточняет, что во избежание массового скопления людей благодатный огонь можно будет получить c 19 по 25 апреля по предварительной записи.

  • Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что если после Пасхи в Украине коронавирусом заболеет 10% населения, то медикам придется выбирать, кого спасать – так, как это было в Италии.
  • Ранее Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома.
  • В Госпогранслужбе спрогнозировали, что к Пасхе в Украину из-за границы могут приехать 200 000 человек.

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Владислав Сердюк
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упц мп Благодатный огонь киево-печерская лавра
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