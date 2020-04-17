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Зеленский: Если будет 10% заболевших, медикам придется выбирать, кого спасать

Зеленский: Если будет 10% заболевших, медикам придется выбирать, кого спасать - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео Youtube/Shuster online)
17.04.2020, 21:27

Президент Зеленский заявил, что в случае волны заражений в Украине могут заболеть до 10% населения и системе здравоохранения придется очень трудно

Если в Украине 10% населения заболеет COVID-19, то медикам придется выбирать, кого спасать – так, как это было в Италии. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в программе Свобода слова с Савиком Шустером.

По словам президента, медики прогнозируют возможность заражения коронавирусной инфекцией от 2 до 10% населения. Этот всплеск может случиться после пасхальных праздников. 

"Если на протяжении какого-то времени переболеют два процента, то мы это еще как-то выдержим. Но если будет волна, если после Пасхи мы можем иметь от 2 до 10 % заболевших. В этом случае медикам придется делать выбор - кому помогать, кого выбрать и спасти", – сказал Зеленский.

По словам президента, в мире сейчас "другой формат выживания". Он призвал украинцев отнестись к Пасхе с разумом, чтобы праздник не превратился в горе.

  • Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома.
  • В Госпогранслужбе спрогнозировали, что к Пасхе в Украину из-за границы могут приехать 200 000 человек.

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Наталия Медведева
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