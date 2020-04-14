Коронавирус. Ситуация выглядит стабильной, но расслабляться нельзя – Зеленский

Анализируя статистику зафиксированных заразившихся коронавирусной инфекцией в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию, но это не повод расслабиться. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.



"Резкого скачка не произошло - благодаря сознательности граждан, соблюдающих самоизоляцию. И это следует продолжать. Мы должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно", – сказал президент.

Зеленский в очередной раз призвал украинцев оставаться дома на пасхальные праздники.

Глава государства сообщил, что на днях ожидается прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять в Украину средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе, по его словам, запланировано прибытие восьми самолетов с ценными грузами.

Зеленский поблагодарил международных партнеров, а также парламент за принятие изменений в госбюджет.

По состоянию на 9 утра 14 апреля в Украине: плюс 270 новых случаев COVID-19. Всего зафиксировано 3372 зараженных, 98 человек умерли, 119 выздоровели.

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