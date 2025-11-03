Гибель военных в Днепропетровской области: морпехи заявили об отстранении

Россияне ударили по центру населенного пункта Самаровского района, из-за чего пострадали и погибли и гражданские, и военные, рассказали в 30 корпусе

Иллюстративное фото: 30 корпус морской пехоты

Из-за гибели и ранения украинских военных от удара РФ в Днепропетровской области был отстранен ряд должностных лиц. Об этом сообщили в 30 корпусе морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

1 ноября оккупанты нанесли ракетно-дроновый удар по одному из населенных пунктов Самаровского района – во время атаки в поселке находились военнослужащие одной из бригад морпехов, рассказали в соединении.

По его данным, россияне осуществили удар по центру населенного пункта, где не было расположено никакого плаца.

Ранее журналист ТСН Дмитрий Святненко заявил, что оккупанты ударили баллистикой по украинским военным, когда их собрали на награждение на плацу, и что среди погибших есть его брат Владимир. Со слов медийщика следует, что под российской атакой оказались бойцы 35 бригады морской пехоты.

В корпусе отметили, что среди погибших и раненых есть как гражданские жители, так и военные.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия в воинской части, чтобы установить все обстоятельства происшествия; также определенные чиновники были отстранены от своих должностей, заключают в соединении.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что начало следствие относительно этой трагедии по статье о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения (подробнее здесь).