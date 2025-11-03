Началось расследование гибели военных в Днепропетровской области
Правоохранители начали досудебное расследование гибели и ранения украинских военных из-за российского обстрела в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
"По предварительной информации, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. Из-за атаки есть погибшие и раненые", – говорится в публикации.
По словам ГБР, на место атаки сразу прибыла их следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств трагедии.
"В частности, следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных", – отмечают в ведомстве.
Расследование проводится по статье о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения.
Максимальное наказание – восемь лет заключения.
"В результате вражеского удара пострадали военные и гражданские. Противник применил две баллистические ракеты и три ударных беспилотника "Герань/Гербера" (тип ракет окончательно устанавливается)", – добавляют в спецпрокуратуре Восточного региона.
Накануне группировка войск "Восток" сообщило, что 1 ноября россияне осуществили комбинированный удар по Днепропетровской области и среди пострадавших и погибших есть украинские защитники.
Впоследствии журналист ТСН Дмитрий Святненко заявил, что россияне ударили баллистикой по украинским защитникам, когда их собрали на награждение на плацу, и что среди погибших есть его брат Владимир.
"Моего брата убили в субботу. Он воевал с 23-го. Прошел ад в Крынках, Курахово, Марьинка, Красногоровка... Его убили русские. Но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Лучших из лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады (речь идет о 35 бригаде морской пехоты. – Ред.). В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась", – рассказал медийщик.
- В ноябре 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар во время построения военных 128 бригады для награждения.
- Также захватчики регулярно атакуют учебные подразделения ВСУ. В частности, такой удар произошел 16 октября в тыловой и относительно спокойной части страны – несмотря на оповещение, перемещение в укрытия и другие принятые меры безопасности не удалось полностью избежать потерь.
- Ранее, в июле, главком Сырский запретил скопление военных и размещение их в палатках на полигонах (подробнее о новых мерах безопасности читайте здесь).
Комментарии (0)