Началось расследование гибели военных в Днепропетровской области

ГБР проверяет соблюдение требований безопасности для военных после удара оккупантов по месту базирования защитников в Днепропетровской области

Иллюстративное фото: Depositphotos

Правоохранители начали досудебное расследование гибели и ранения украинских военных из-за российского обстрела в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. Из-за атаки есть погибшие и раненые", – говорится в публикации.

По словам ГБР, на место атаки сразу прибыла их следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств трагедии.

"В частности, следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных", – отмечают в ведомстве.

Расследование проводится по статье о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения.

Максимальное наказание – восемь лет заключения.

"В результате вражеского удара пострадали военные и гражданские. Противник применил две баллистические ракеты и три ударных беспилотника "Герань/Гербера" (тип ракет окончательно устанавливается)", – добавляют в спецпрокуратуре Восточного региона.

Накануне группировка войск "Восток" сообщило, что 1 ноября россияне осуществили комбинированный удар по Днепропетровской области и среди пострадавших и погибших есть украинские защитники.

Впоследствии журналист ТСН Дмитрий Святненко заявил, что россияне ударили баллистикой по украинским защитникам, когда их собрали на награждение на плацу, и что среди погибших есть его брат Владимир.

"Моего брата убили в субботу. Он воевал с 23-го. Прошел ад в Крынках, Курахово, Марьинка, Красногоровка... Его убили русские. Но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Лучших из лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады (речь идет о 35 бригаде морской пехоты. – Ред.). В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась", – рассказал медийщик.