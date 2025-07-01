Сырский требует усилить безопасность на полигонах, запретил скопление людей и палатки

Из-за регулярных российских ударов по полигонам на местах подготовки строятся новые укрытия, блиндажи и другие сооружения, заверил главком ВСУ

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего ВСУ)

В связи с ракетными атаками России на украинские тренировочные полигоны на местах строятся блиндажи, а скопление военных и расположение личного состава в палатках – запрещено. Об этом объявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский после ежемесячного совещания по повышению качества подготовки в армии и усилению безопасности в учебных центрах.

Сырскому доложили о реализации мер по защите учебных центров от воздушных ударов противника.

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"Мое безусловное требование – обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено!" – подчеркнул он.

Главком ВСУ сообщил, что на местах подготовки строятся новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения.

"Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются", – отметил он.

Сырский акцентировал на обязательном соблюдении требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также оперативном оповещении о воздушных тревогах.