Сирський вимагає підвищити безпеку на полігонах, заборонив скупчення й намети
Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ)

На тлі ракетних атак Росії на українські тренувальні полігони на місцях будуються бліндажі, а скупчення військових і розташування особового складу у наметах – заборонено. Про це оголосив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після щомісячної наради щодо підвищення якості підготовки в армії й посилення безпеки в навчальних центрах.

Сирському відзвітували щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних ударів противника.

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"Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах і на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!" – наголосив він.

Головком ЗСУ повідомив, що на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди.

"Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються й відновлюються", – зазначив він.

Сирський наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.

  • 4 червня російська армія завдала ракетного удару по полігону ЗСУ на Полтавщині. У Сухопутних військах тоді повідомили, що вдалося уникнути гибелі військових, тому що особовий склад розосередили, і під час тривоги всі перебували в укриттях. Але згодом двоє людей померли в лікарні.
  • 22 червня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" по тимчасовому тренувальному полігону ЗСУ у Херсонській області. Там були жертви й постраждалі.
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