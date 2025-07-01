Сирський вимагає підвищити безпеку на полігонах, заборонив скупчення й намети

Через регулярні російські удари по полігонах на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші споруди, запевнив головком ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ)

На тлі ракетних атак Росії на українські тренувальні полігони на місцях будуються бліндажі, а скупчення військових і розташування особового складу у наметах – заборонено. Про це оголосив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після щомісячної наради щодо підвищення якості підготовки в армії й посилення безпеки в навчальних центрах.

Сирському відзвітували щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних ударів противника.

"Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах і на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!" – наголосив він.

Головком ЗСУ повідомив, що на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди.

"Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються й відновлюються", – зазначив він.

Сирський наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.