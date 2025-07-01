Сирський вимагає підвищити безпеку на полігонах, заборонив скупчення й намети
На тлі ракетних атак Росії на українські тренувальні полігони на місцях будуються бліндажі, а скупчення військових і розташування особового складу у наметах – заборонено. Про це оголосив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після щомісячної наради щодо підвищення якості підготовки в армії й посилення безпеки в навчальних центрах.
Сирському відзвітували щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних ударів противника.
"Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах і на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!" – наголосив він.
Головком ЗСУ повідомив, що на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди.
"Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються й відновлюються", – зазначив він.
Сирський наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.
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