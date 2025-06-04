Росія атакувала ракетою навчальний підрозділ ЗСУ на Полтавщині: є поранені військові

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія 4 червня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині. Внаслідок атаки є поранені військові, повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України.

Зазначається, що завдяки заходам безпеки вдалося уникнути найгірших наслідків. Щоб захистити військових від постійної загрози ракетних та авіаударів по тилу, особовий склад розосередили, під час тривоги всі перебували в укриттях і дотримувалися правил безпеки.

Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах.

Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи, повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

4 червня близько 13:46 у Повітряних силах попереджали про балістику у напрямку Полтавщини.

1 червня Росія завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. За даними з відкритих джерел, уражений загарбниками 239-й загальновійськовий полігон розташований у селищі міського типу Черкаське Дніпропетровської області.

Це не перший випадок, коли окупанти атакують українських військових на полігонах: раніше окупанти завдавали ударів по захисниках під час шикувань. На цей раз у Сухопутних військах заявили, що ніяких шикувань не було й більшість військових були в укритті.