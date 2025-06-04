Россия атаковала ракетой учебное подразделение ВСУ на Полтавщине: есть раненые военные
Иллюстративное фото (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия 4 июня нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области. В результате атаки ранены военные, сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что благодаря мерам безопасности удалось избежать наихудших последствий. Чтобы защитить военных от постоянной угрозы ракетных и авиаударов по тылу, личный состав рассредоточили, во время тревоги все находились в укрытиях и соблюдали правила безопасности.

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Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях.

Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы по завершении ее работы, сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

4 июня около 13:46 в Воздушных силах предупреждали о баллистике в направлении Полтавской области.

  • 1 июня Россия нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. По данным из открытых источников, пораженный захватчиками 239-й общевойсковой полигон расположен в поселке городского типа Черкасское Днепропетровской области.
  • Это не первый случай, когда оккупанты атакуют украинских военных на полигонах: раньше оккупанты наносили удары по защитникам во время построения. На этот раз в Сухопутных войсках заявили, что никаких построений не было и большинство военных были в укрытии.
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