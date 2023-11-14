Ракетный удар по награждению 128-й бригады – Умеров объявил результаты проверки

Минобороны объявили о результатах проверки обстоятельств ракетного удара РФ по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения, заявил глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, были проигнорированы правила маскировки, военные знали о дроне-разведчике оккупантов, не были приняты "никакие централизованные меры безопасности" во время ракетной опасности.

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"Главная инспекция Министерства обороны доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 ОГШБр. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать", – написал он.

Министр обороны так описывает события:

→ бойцов бригады собрали во дворе дома, чтобы наградить, были проигнорированы "все правила маскировки", рядом припарковали более десяти автомобилей;

→ в это время в небе был российский беспилотник-разведчик, его зафиксировали;

→ по всей области объявили воздушную тревогу, военных предупредили о секторе, в котором работает дрон оккупантов;

→ как только был зафиксирован ракетный пуск, был распространен сигнал "ракетная опасность";

→ на месте награждения "никаких централизованных мер безопасности" принято не было.

Следствие по этому делу продолжается, в частности его ведет Госбюро расследований, сообщил Умеров.

"Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание", – заметил он.

Министр обороны поручил Генеральному штабу ВСУ проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.

"Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо", – подытожил он.

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Минобороны проводит служебное расследование действий военных чиновников, организовавших награждение бойцов. Командир бригады был отстранен от должности на время проведения расследования.

В 128-й бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отметили, что россияне били "Искандером".

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