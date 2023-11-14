UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракетный удар по награждению 128-й бригады – Умеров объявил результаты проверки

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 16:50
Ракетный удар по награждению 128-й бригады – Умеров объявил результаты проверки - Фото
Фото: 128 отдельная горно-штурмовая бригада

Минобороны объявили о результатах проверки обстоятельств ракетного удара РФ по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения, заявил глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, были проигнорированы правила маскировки, военные знали о дроне-разведчике оккупантов, не были приняты "никакие централизованные меры безопасности" во время ракетной опасности.

"Главная инспекция Министерства обороны доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 ОГШБр. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать", – написал он.

Министр обороны так описывает события:

→ бойцов бригады собрали во дворе дома, чтобы наградить, были проигнорированы "все правила маскировки", рядом припарковали более десяти автомобилей;

→ в это время в небе был российский беспилотник-разведчик, его зафиксировали;

→ по всей области объявили воздушную тревогу, военных предупредили о секторе, в котором работает дрон оккупантов;

→ как только был зафиксирован ракетный пуск, был распространен сигнал "ракетная опасность";

→ на месте награждения "никаких централизованных мер безопасности" принято не было.

Следствие по этому делу продолжается, в частности его ведет Госбюро расследований, сообщил Умеров.

"Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание", – заметил он.

Министр обороны поручил Генеральному штабу ВСУ проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.

"Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо", – подытожил он.

  • 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.
  • Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Минобороны проводит служебное расследование действий военных чиновников, организовавших награждение бойцов. Командир бригады был отстранен от должности на время проведения расследования.
  • В 128-й бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отметили, что россияне били "Искандером".

Читайте также: "Советская эпоха вернулась". Детали от WP о ракетном ударе РФ по награждению бойцов 128 ОГШБр

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
расследованиевойнаракетный удар128 бригадаРустем Умеров

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 