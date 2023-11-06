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У 128 бригаді підтвердили загибель 19 воїнів на шикуванні через удар росіян на Запоріжжі

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 11:46
У 128 бригаді підтвердили загибель 19 воїнів на шикуванні через удар росіян на Запоріжжі - Фото
Бійці 128 бригади (Фото: пресслужба з'єднання)

У 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців під час удару росіян по шикуванню у Запорізькій області. Про це повідомили у пресслужбі з'єднання.

Військові заявляють, що проводять перевірку всіх обставин трагедії.

"До її закінчення просимо не публікувати неперевірену і часто фейкову інформацію. Загинули найкращі наші бійці", – заявили в бригаді.

Раніше народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що причиною загибелі бійців 128 бригади на шикуванні в Запорізькій області стала недбалість командирів.

  • 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
  • Військор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані. 
  • Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.
Дмитро Гриниченко
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