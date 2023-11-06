У 128 бригаді підтвердили загибель 19 воїнів на шикуванні через удар росіян на Запоріжжі

У 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців під час удару росіян по шикуванню у Запорізькій області. Про це повідомили у пресслужбі з'єднання.

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Військові заявляють, що проводять перевірку всіх обставин трагедії.

"До її закінчення просимо не публікувати неперевірену і часто фейкову інформацію. Загинули найкращі наші бійці", – заявили в бригаді.

Раніше народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що причиною загибелі бійців 128 бригади на шикуванні в Запорізькій області стала недбалість командирів.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

Військор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані.

Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.

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