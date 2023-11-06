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Загибель бійців 128 бригади на нагородженні. Нардеп: Недбалість командира, це не вперше

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 11:04
Загибель бійців 128 бригади на нагородженні. Нардеп: Недбалість командира, це не вперше - Фото
Єгор Чернєв (Фото: пресслужба Верховної Ради)

Народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що причиною загибелі бійців 128 бригади на нагородженні в Запорізькій області стала недбалість командирів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у статуті Збройних Сил України чітко прописано, що скупчення людей у зоні бойових дій є неприпустимим.
"На другому році великої війни ті, хто не розуміє, що так робити не можна, мають понести відповідальність. На жаль, це не перша така трагедія через недбалість, бездумність, я навіть не знаю, як це назвати", – сказав Чернєв.
Він зазначив, що винних необхідно покарати, а всім іншим підрозділам слід донести, що це заборонено.
"Кримінальний кодекс нікуди не подівся, це недбалість командирів управлінська", – резюмував нардеп.
  • 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час побудови особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі й поранення військовослужбовців.
  • Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані. Офіційної інформації немає.
  • Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.
Дмитро Гриниченко
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війнаВерховна РадавтратиЗапорізька область128 бригадаЄгор Чернєв

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