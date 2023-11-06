Загибель бійців 128 бригади на нагородженні. Нардеп: Недбалість командира, це не вперше

Народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що причиною загибелі бійців 128 бригади на нагородженні в Запорізькій області стала недбалість командирів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, у статуті Збройних Сил України чітко прописано, що скупчення людей у зоні бойових дій є неприпустимим.

"На другому році великої війни ті, хто не розуміє, що так робити не можна, мають понести відповідальність. На жаль, це не перша така трагедія через недбалість, бездумність, я навіть не знаю, як це назвати", – сказав Чернєв.

Він зазначив, що винних необхідно покарати, а всім іншим підрозділам слід донести, що це заборонено.

"Кримінальний кодекс нікуди не подівся, це недбалість командирів управлінська", – резюмував нардеп.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час побудови особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі й поранення військовослужбовців.

Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані. Офіційної інформації немає.

Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.

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