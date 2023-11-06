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Гибель бойцов 128 бригады на награждении. Нардеп: Халатность командира, это не впервые

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 11:04
Гибель бойцов 128 бригады на награждении. Нардеп: Халатность командира, это не впервые - Фото
Егор Чернев (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Народный депутат и замглавы оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что причиной гибели бойцов 128 бригады на построении в Запорожской области стала халатность командиров. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, в уставе Вооруженных Сил Украины четко прописано, что скопление людей в зоне боевых действий недопустимо.
"На втором году большой войны те, кто не понимает, что так делать нельзя, должны понести ответственность. К сожалению, это не первая такая трагедия из-за халатности, бездумности, я даже не знаю, как это назвать", — сказал Чернев.
Он отметил, что виновных необходимо наказать, а всем другим подразделениям нужно донести, что это запрещено.
"Уголовный кодекс никуда не делся, это халатность командиров управленческая", — резюмировал нардеп.
  • 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.
  • Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные. Официальной информации нет.
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Дмитрий Гриниченко
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верховная радавойназапорожская областьпотери128 бригадаЕгор Чернев

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