Президент Владимир Зеленский в видеообращении 5 ноября отреагировал на гибель военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады во время построения в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

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"Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны "Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые были предприняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал", – сказал Зеленский.

Он отметил, что по факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство, идет соответствующее расследование.

"Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности. Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными", – сказал президент.

Вчера появилась информация, что 3 ноября в Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады в селе Заречное, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

Умеров поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту трагедии.

Закарпатская область объявила трехдневный траур.

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