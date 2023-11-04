Офіцер влаштував урочисте нагородження на фронті, ракетний удар РФ убив 20 військових

3 листопада в Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час урочистого нагородження особового складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, що призвело до загибелі та поранень, за неофіційними даними, десятків військовослужбовців. Про це повідомляє співрозмовник LIGA.net, який служить на тій самій ділянці фронту, а також джерела Суспільного.

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Суспільне посилається на два джерела у ЗСУ та представника місцевої влади у Запорізькій області.

Співрозмовник LIGA.net підтверджує, що 3 листопада під час вручення нагород у Запорізькій області внаслідок влучання ракети загинуло, за попередніми даними, понад 20 військових та декілька цивільних. За словами джерела, на заході були присутні близько 100 осіб.

Камишевська селищна рада вчора повідомляла про приліт по селу Зарічне, під час якого поранення різного ступеня тяжкості отримали 11 мирних жителів. За даними джерел LIGA.net, йдеться про саме цей ракетний удар.

Окупанти пишуть, що удару було завдано нібито керованою авіаракетою Х-59. В мережі є фото/відео наслідків атаки.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита у соцмережах попросив мешканців області відкласти святкування у громадських місцях на кілька днів, "відвідати храми, помолитися за наших захисників".

"Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів", – написав він.

За повідомленням декількох військових у соцмережах, до трагедії призвело нібито те, що один зі старших офіцерів вирішив провести урочисте нагородження у прифронтовому селі.

У Генштабі ЗСУ на запит Суспільного сказали, що не коментують втрати від початку повномасштабного вторгнення.

5 жовтня 2023 року окупанти завдали удару по кафе-магазину в селі Гроза, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинуло 53 особи, шестеро поранено.

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