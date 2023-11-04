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СМИ: Офицер устроил торжественное построение на фронте, ракетный удар РФ убил 20 военных

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 21:57
СМИ: Офицер устроил торжественное построение на фронте, ракетный удар РФ убил 20 военных - Фото
128 Отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

3 ноября в Запорожской области оккупанты нанесли ракетный  удар по торжественному построению личного состава 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, что привело к гибели и ранениям, по неофициальным данным, десятков военнослужащих. Об этом сообщают Суспільне и Українська правда.

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Суспільне ссылается на два источника в ВСУ и представителя местных властей в Запорожской области.

Источник LIGA.net, который служит на том же участке фронта, подтверждает, что 3 ноября во время вручения наград в Запорожской области в результате попадания ракеты погибло по предварительным данным более 20 военных. На построении присутствова

По сообщению одного из военных в соцсетях, к трагедии привело то, что один из старших офицеров решил провести торжественное награждение прямо в прифронтовом селе. 

В Генштабе ВСУ на запрос Суспільне сказали, что не комментируют потери с начала полномасштабного вторжения.  Издание намерено обратиться в Минобороны с запросом о возможном нарушении правил безопасности.

Сергей Бережной
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