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Известны все жертвы ракетного удара РФ по Грозе: это местные. 19 человек опознали по ДНК

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12.10.2023, 14:58
Известны все жертвы ракетного удара РФ по Грозе: это местные. 19 человек опознали по ДНК - Фото
Фото - скриншот из видео

От прямого попадания российской ракеты "Искандер" в селе Гроза  в Харьковской области погибли 59 человек. Криминалисты идентифицировали всех погибших, 19 – с помощью анализа ДНК, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.    

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Как уточнил министр, все жертвы ракетного удара – местные жители.

"Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", – написал Клименко.

По его словам, 19 жертв удалось идентифицировать только с помощью мобильных ДНК-лабораторий. Криминалисты круглосуточно брали образцы у родственников, строили профили и искали совпадения.

Одного из погибших, 60-летнего мужчину, идентифицировали по 20 фрагментам. Еще двоих удалось опознать с помощью их личных вещей, поскольку у них не было родственников по прямой линии.

"Важно установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара. Помним. Не простим", – написал министр.

5 октября, около 13:25, оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены. В селе проживали всего 330 человек, на момент обстрела жили около 100. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

11 октября Офис генпрокурора и СБУ заявили, что Владимир и Дмитрий Мамоны корректировали ракетный удар россиян по Грозе. Прокуратура отмечает, что Владимир Мамон "подробно" узнал у односельчан, кто будет на поминках, где они будут и когда, а потом передал данные своим кураторам. Дмитрий Мамон в общении с супругой сообщил о причастности брата к удару по Грозе и попросил никому об этом не рассказывать. О своей причастности к этому преступлению мужчина не упомянул, отметили в ОГП.
  • По данным журналистов, братья Дмитрий и Владимир Мамоны, которые по версии СБУ навели ракетный удар по селу Гроза, во время оккупации области перешли на сторону РФ, сдавали им воинов АТО и позиции украинских военных.

Читайте также: ООН направила полевую группу в Грозу, чтобы "собрать больше информации" об ударе россиян

Сергей Бережной
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