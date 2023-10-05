Сегодняшний ракетный удар российских террористов по кафе-магазину в селе Гроза стал самым массированным по количеству потерь в Харьковской области за все время полномасштабной войны – погибли 15% жителей. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Около 15:35 оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе, в результате чего погибли 50 человек, среди которых и ребенок. Еще семь человек – ранены, спасатели разбирают завалы.

По данным полиции, в деревне проживало всего 330 человек. По подсчетам, россияне в один день убили около 15% местных жителей.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что в селе в момент ракетной атаки в уничтоженном кафе проходили поминки за умершим односельчанином. Из-под завалов достали 57 человек, из которых 50 погибли, а семь – ранены. Спасатели предполагают, что всего на месте попадания было чуть больше 60 человек.



На месте также работает СБУ, проверяющая местных жителей. По словам Клименко, ракетный удар был очень точным. Есть вероятность, что ее привел местный.

После полудня оккупанты также нанесли пять авиаударов в районе Берислава. По меньшей мере, одна управляемая бомба попала в городскую больницу: там уничтожен четвертый этаж, еще один – частично.

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