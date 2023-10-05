Сьогоднішній ракетний удар російських терористів по кафе-магазину у селі Гроза став наймасованішим за кількістю втрат на Харківщині за весь час повномасштабної війни – загинули 15% жителів. Про це повідомили у поліції Харківської області.

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Близько 15:35 окупанти завдали удару по кафе-магазину у Грозі, внаслідок чого загинули 50 людей, серед яких і дитина. Ще семеро людей – поранені, рятувальники розбирають завали.

За даними поліції, у селі проживало всього 330 людей. За підрахунками, росіяни за один день вбили близько 15% місцевих жителів.

Глава МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону заявив, що в селі в момент ракетної атаки у знищеному кафе проходили поминки за померлим односельцем. З-під завалів дістали 57 людей, з яких 50 загиблі, а сім — поранені. Рятувальники вважають, що всього на місці влучання було трохи більше ніж 60 людей.



На місці також працює СБУ, яка перевіряє місцевих жителів. За словами Клименка, ракетний удар був дуже точним. Є ймовірність того, що його навів місцевий.

Після полудня окупанти також завдали п'ять авіаударів у районі Берислава. Щонайменше одна керована бомба влучила у міську лікарню: там знищено четвертий поверх, ще один – частково.

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