RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Бериславі росіяни скинули авіабомбу на лікарню – фото

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 13:43
У Бериславі росіяни скинули авіабомбу на лікарню – фото - Фото
Фото: t.me/olexandrprokudin

По Бериславу та околицях російські окупанти завдали п'ять авіаударів, розбомбивши лікарню в місті. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

О 12:47 він повідомив, що ворог завдав п'ять авіаударів "у районі міста Берислав".

"Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки". Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію", – описані наслідки падіння російських бомб.

Берислав розтягнувся на правому березі обмілілого внаслідок російського теракту на ГЕС Каховського водосховища на Дніпрі, навпроти тимчасово окупованої Каховки на лівому березі.

Читайте також: МВС: У списках зниклих безвісти – близько 15 000 військовослужбовців та 11 000 цивільних

Берислав та інші сусідні міста та селища у прибережній зоні – часті цілі для окупантів, які зруйнували там (як і скрізь біля лінії бойового зіткнення) безліч житлових та нежитлових будинків, а також інфраструктурних об'єктів.

  • Загарбники з РФ регулярно б'ють по деокупованому правобережжю ракетами та керованими авіабомбами із Су-34/35.
  • На південних відрізках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Читайте також: ЗСУ: На лінії Куп'янськ—Лиман понад 110 000 росіян, 1085 танків. Величезна активність Су-35

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
лікарнявійнабомбардуванняавіабомбаберислав
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 