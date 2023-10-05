У Бериславі росіяни скинули авіабомбу на лікарню – фото

По Бериславу та околицях російські окупанти завдали п'ять авіаударів, розбомбивши лікарню в місті. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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О 12:47 він повідомив, що ворог завдав п'ять авіаударів "у районі міста Берислав".

"Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки". Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію", – описані наслідки падіння російських бомб.

Берислав розтягнувся на правому березі обмілілого внаслідок російського теракту на ГЕС Каховського водосховища на Дніпрі, навпроти тимчасово окупованої Каховки на лівому березі.

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Берислав та інші сусідні міста та селища у прибережній зоні – часті цілі для окупантів, які зруйнували там (як і скрізь біля лінії бойового зіткнення) безліч житлових та нежитлових будинків, а також інфраструктурних об'єктів.

Загарбники з РФ регулярно б'ють по деокупованому правобережжю ракетами та керованими авіабомбами із Су-34/35.

На південних відрізках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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