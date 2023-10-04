ЗСУ: Сили оборони просунулись на Таврійському напрямку від 100 до 600 м – мапа

На південних відтинках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Вчора командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський написав, що "на Таврійському напрямку є просування Сил оборони", але деталей не уточнив.

"Зокрема, ми мали частковий успіх у районах західніше Роботиного Запорізької області. Там наші воїни завдають окупаційним військам втрат і в живій силі, і в техніці. Продовжують закріплюватись на зайнятих рубежах і продовжують виснаження ворога. На визначених напрямках просунулись ми від 100 до 600 метрів", – повідомив Штупун.

Роботине на мапі:

Раніше Тарнавський повідомив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

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